Antoine GUILLY

Je suis passionné par le web, le design et la communication. Voyageur en herbe et très intrigué par le monde du multimédia, j’aime découvrir de nouvelles cultures et voir ce qu’il se passe autour de moi.



Mes compétences :

Communication visuelle

Identité visuelle

Typographie

Photographie

Branding

Wireframe

Axure

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Design graphique

Personal branding

Web design

Bootstrap

CSS 3

SEO

HTML 5