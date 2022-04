Antoine GUIRAUD

Merci pour l'intérêt que vous portez à mon profil.

Depuis 14 années, j'offre mes compétences pour des entreprises innovantes afin d'apporter aux réseaux flexibilité, performance, agilité, réactivité, interopérabilité et qualité.

• Je suis orienté client, avec la gestion et la connaissance des fournisseurs télécoms et des sous-traitants.

• Composer entre le court terme des projets et l'amélioration à long terme nécessaire pour la performance de l'entreprise est un sujet important pour moi.

• J'aime parler de stratégie d'entreprise et m'assurer de la cohérence économique des activités.

• Faire le meilleur usage du numérique doit aider l'organisation des entreprises et l'amélioration des processus.

• Je suis familier avec l'environnement international et multiculturel.







Mes compétences :

3G EDGE GPRS GSM WIFI WIMAX HSDPA

LTE

Management

GPRS

Management de projet

EDGE

GSM

IT

3G

Stratégie digitale

Gestion du changement

Gouvernance d'entreprise

Négociation