Étudiant en 3eme année au sein de l'école Epitech Rennes. Cursus de 5 ans diplômant d'un titre d'expert en informatique et en nouvelle technologie



Je suis actuellement stagiaire développeur à temps partiel au sein de la société Penntic à Bruz. J'ai en charge la conception et la réalisation des objets communicants de demain sur le plan mécanique, électronique et informatique.



J'ai pu au cours de l’année 2013 accroître mes connaissances en développement logiciel embarqués par le biais d'un stage à temps plein au sein du bureau d’études R&DTech France. Durant ces 4 mois, j'ai travaillé sur le projet ROBCO qui est un robot de reconnaissance militaire (détection de mine, reconnaissance du bâtiment hostile, ...) avec le soutient du CREC, le centre de recherche militaire de St Cyr Coëtquidan.



En parallèle de ma seconde année à Epitech, je fus Assistant Epitech Régional (AER) où j'ai pu faire bénéficier les étudiants de première année de mon expérience en langage C. Nous étions une équipe constituée de 5 AERs ayant pour rôle de dispenser des cours de C, SQL, sécurité informatique mais aussi surveiller les travaux pratiques et examens ainsi qu’évaluer les rendus de projets des étudiants



Je suis actuellement en recherche du stage à l'étranger sur la période de mars à juillet 2015.



Pour me contacter :



✉ antoine.guittet@epitech.eu







Mes compétences :

Python

Arduino

C++

Linux/UNIX

C

Drone