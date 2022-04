Antoine HAMARD

Mon activité professionnelle compte 15 années de négociations commerciales avec les entreprises privées et publiques du grand Ouest.

J'exerce depuis 9 ans la direction commerciale de la société COME IN -Array - dont l'activité est la distribution des offres SFR Entreprises. A ce titre, j'interviens dans les domaines de la téléphonie fixe et mobile, des applications métier en situation de mobilité, de la sécurisation des réseaux informatiques.



Mes compétences :

Développement commercial

Voix sur IP

Marketing

Business development

Recrutement

B2B

Management

Business

Télécommunications

Direction commerciale