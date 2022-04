Antoine HARREWYN

Passionné de musique, de photographie, de son, de tous ce qui se rattache à l'art, j'ai mon univers bien à moi, et serais ravis de vous le partager de manière professionnelle.



Je travaille essentiellement en post-production sonore comme sound designer (montage/habillage/créa), et en prise de son audiovisuelle.





N'hésitez pas à jeter un oeil (et vos deux oreilles) sur ma bande démo:



https://www.youtube.com/watch?v=JJHbhtlCHh0





Compétences:



Post-production

- Montage : Montage direct/habillage sonore, Post-synchro

- Mixage : Film/docu/pub

(Pro Tools)



Création sonore

- Sound Design : conception et habillage sonore (Logic Pro/Live)

- Bruitages

- Écriture musique : Piano, composition de musique de film



Jeux Vidéos:

- Création/enregistrement d'objets sonores/boucles/accents/ambiances

- Opération par batch (traitement et organisation des sons nécessaires)

- Integration sonore sur Unity 3D



Prise de son

- Studio : Voix-off radio/Voiceover (-direction commédien)

- Tournage : Reportage, Pub, fiction, documentaire

- Plateau TV/Web TV





Mes compétences :

Ingénieur du son

Monteur son

Prise de son

Compositeur

Post-production