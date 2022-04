Antoine HARTMANN

Je suis étudiant à l'Université de Rouen, en formation dans le secteur de la Qualité (Contrôle, Gestion, Assurance) et de l'Analyse chimique et biologique dans les Bio-Industries ou un laboratoire d'analyse. C'est une formation que j'ai choisie professionnelle et polyvalente, bien conscient des exigences du secteur.







Mes compétences :

Microsoft Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint, Pu

Toxicologie

Normes Qualité

Pharmacologie

Chimie analytique (LC, HPLC, GC, MS, RMN, IR)

Normes ISO

Contrôle qualité

Gestion de la qualité

Biologie moléculaire

Chimie organique