Antoine HAUTIER

Diplômé d'une école d'ingénieur spécialisée en électronique, l'Ecole Nationale Supérieure de l'Electronique et de Ses Applications (ENSEA), j'ai poursuivi mes études en école de commerce, à l'Ecole de Management de Lyon (EM Lyon) afin de compléter mon profil par des compétences managériales.

Après un stage de fin d'études chez GE Energy en 2005-2006, j'ai été embauché en tant que planificateur centrale électrique. De septembre 2008 à juillet 2010, j'ai travaillé sur un chantier de centrale électrique en Espagne en tant que planificateur chantier. Depuis mai 2011, je suis devenu le manager de l'équipe planification centrales électriques.

Au travers de ce court parcours professionel et de part ma formation, j'apprécie cotoyer un environnement culturel varié et ma double compétence à la fois technique et manageriale me permet de m'adapter et de répondre aux différentes problématiques rencontrées.



Mes compétences :

Gestion de projet

Electricité

Manager

International

Électrotechnique

Ingénieur

Management