Antoine HEUDE

Fondateur et co-gérant depuis 2011 de la société Isocom, entreprise Nantaise spécialisée dans la communication par l’objet et le textile.



La société s’est spécialisée au début dans le marquage de badges ronds personnalisés puis rapidement à vu sa gamme de produits s’élargir et évoluer vers des objets promotionnels comme les clés USB, stylos, textile, montres, etc...



Spécialistes de l’objet publicitaire, nous mettons notre expertise au service de votre visibilité et de votre notoriété en vous proposant des objets publicitaires qui valorisent au mieux votre campagne de communication ou correspondant au plus proche à l’image que vous souhaitez donner de votre structure.



Nous vous proposons une très large gamme d'objets publicitaires : Clés usb, briquets, porte-clés, électronique publicitaire, objet écologique et recyclé, textile publicitaire... et bien d'autres encore. Notre offre est variée et s’adapte à tous les budgets.

Ces objets sont fabriqués dans notre atelier Nantais ou chez nos partenaires sélectionnés pour leur qualité de production.



Voici la liste de nos différents sites dédiés aux :

- badges publicitaires :

- autocollants personnalisés :

- patchs nettoyants pour smartphones :

- aux objets publicitaires et cadeaux d'affaires :



N'hésitez pas à venir nous rencontrer à notre atelier et show-room situé 7 Chemin Montplaisir, 44100 Nantes. Une prise de rendez-vous au préalable est conseillée.





