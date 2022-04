Antoine HOURDIN

Bonjour,



Je suis actuellement ingénieur chef de projet chez Wurth Elektronik ICS.

Je suis diplômé ingénieur de l'école ISEN (Lille) et double diplômé à l'ETS de Montréal (Canada) en énergies renouvelables et efficacité énergétique.



Mes compétences :

E3.series

Microsoft Office

MATLAB

Microsoft Excel

ELSA

Simulink

Programmation

Innovation

Management

C

Gestion de portefeuille

Gestion de projet

Transport ferroviaire

Electronique analogique

Electronique numérique

Conception de schémas de principe purs et câblés

Electronique

Electrotechnique

Photovoltaïque

Energie éolienne

Energies renouvelables