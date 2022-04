Antoine HOUSSEMAND

Présentez vous en quelques mots ...



Je viens d'achever mon master II "Economie et aménagement" à la suite d'étude en Urbanisme. Un parcours qui s'est effectué au départ grâce à la poursuite de quelques centres d'intérêts :

De la discipline scolaire qu'est la géographie, pour mes 20/20 en cartographie, à mon intégration dans un institut d'urbanisme, suite à mon souhait de devenir architecte, et "quoi qu'il en soit" fini à l'échec, j'ai pu découvrir et pratiquer différentes manières de faire la ville.



Etudiant diplomé Master II Economie et aménagement des territoires



Profil "urbaniste"



Actuellement stagiaire au sein d'AQPRIM, société de promotion immobilière, et filiale de la SOGEPROM, j'ai acquis une certaine pratique et connaissances de la réalité du terrain, et affirmer une capacité de réflexion critique dans le cadre de mes missions.



















Mes compétences :

MapInfo

Microsoft Excel

Adobe Illustrator

Dialogue social

Ambition