Antoine HOUTEKIER

Après diverses activités dans de très grandes entreprises comme dans des PME, J'ai fondé le cabinet conseil NORGATEC Consulting en 1998 que je dirige. Son siège social est situé à VILLENEUVE D'ASCQ (Nord) (cf www.norgatec.com)

Ses Clients sont des Grands Comptes ou des ETI tous secteurs que nous accompagnons sur leurs projets ou programmes de transformation.

L'offre que nous proposons se structure en 3 axes:

1 Une offre de Conseil sur les domaines suivants:

--- Stratégie d'entreprise ou de service (formalisation et mise en Oeuvre)

--- Gouvernance

--- Optimisation d'organisations

--- Management des Systèmes d'information

2 Une offre de Services et d'accompagnement de 3 natures différentes:

--- Pilotage de projets complexes

--- Assistance Maîtrise d'Ouvrage

--- Management de transition et support managérial

3 Une offre spécifique à la Transformation Digitale autour de 4 grands thèmes

--- Stratégie digitale

--- Innovation et Expérimentations

--- Pilotage de projets innovants

--- Transformation de l'Entreprise à l'ère numérique

4 Des expertises pointues et certifiées permettant de réaliser des diagnostics, de définir les orientations stratégiques et de piloter les projets d'intégration et de mise en place sur les sujets :

--- RSE

--- Sécurité, RGPD et Cybersécurité

--- Expérience Client

--- Intelligence Artificielle





Mes compétences :

Audit

Conseil

Formation

Gestion de projet

Ressources humaines