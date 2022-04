Antoine IGNACE

Actuellement à la recherche d'un nouveau défi, mon expérience terrain acquise ces quatre dernières années en porte à porte m'a permis d'évaluer et de développer mes compétences commerciales, managériales et personnelles.

Ma ténacité et mon enthousiasme m'ont permis d'évoluer rapidement vers un poste d'encadrement au sein de la société Activentes.



Mes compétences :

Coaching

Commercial

Management

Porte a porte

Prospection