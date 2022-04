Antoine ILTIS

Après les classes préparatoires (math sup - math spé), j'ai intégré une école d'ingénieur dans le domaine de la chimie généraliste : l'ESCOM (École Supérieur de Chimie Organique et Minérale)

Lors de ma dernière année d'étude je me suis spécialisé en QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement) et j'ai obtenu mon diplôme en 2010 (Bac +5).

J'ai effectué plusieurs stages, dont mon Projet de Fin d’Études, réalisé dans le groupe international Hager. Je travaillait à harmoniser le Système de Management de la Sécurité dans tout le groupe.

Je travail actuellement pour l'Université de Strasbourg, en temps qu'Ingénieur Hygiène et Sécurité, spécialisé en Chimie.



Mes compétences :

Sécurité

Ingénierie

Norme HSE

Environnement

Chimie