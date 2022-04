Antoine JACQUET

BUSINESS DEVELOPMENT AGENCES & ANNONCEURS



CROSS MARKETING: SELL IN / SELL OUT

• Marketing Services: Shopper Activation/Brand Content, Marketing Expérientiel/Sensoriel,

Marketing Direct/CRM, Promotion des Ventes/Animations, Stratégie d’Activation Digitale, Evénements IN et OUT store

• Accompagnement Relationnel Réseau : Motivation de force de vente, Formation,

Communication réseau, Programmes relationnels (Network Relationship Management)



DEVELOPPEMENT/COMMERCIAL

• Développer et fidéliser les clients/prospects & partenaires

• Définir la stratégie, la politique commerciale de l’agence/la marque

• Elaborer et suivre les budgets/PNL

• Déterminer et coordonner les moyens à développer pour assurer la réalisation des objectifs

• Recruter et coordonner les équipes

• Suivre, évaluer les résultats



Mes compétences :

Marketing

Management

Communication

budgets

Relationship Management

Customer Relationship Management

Category Management