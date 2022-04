Antoine JAURY

Développeur d'applications Android en natif, j'accompagne les projets numériques autour du bassin morbihannais pour les acteurs de la transition écologique, économique et sociale.



Mes compétences :

Spectacle

Sonorisation

Eclairage de spectacle

Arduino

Dmx

HTML

C

MySQL

Management

Web

MATLAB

DSP

Méthode agile

SQL

JavaScript

OpenMP

Linux

Systèmes embarqués

PHP

UML

C++

Gestion de projet

Java

RUP

Programmation orientée objet

Android

Qt

NetBeans

ECLiPSe

JQuery

AngularJS

Android SDK

Développement Android

Android Development