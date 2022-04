Antoine JEAN

Je suis actuellement chargé de partenariat et marketing au sein du club de l'US La Glacerie Basket.



En septembre 2010, j'ai intégré ISEFAC Bachelor Paris où j'ai obtenu mon BTS MUC puis mon Bachelor Responsable Management Commercial & Marketing, conclu par un stage très positif de 6 mois au sein de CanalTuto, Start-Up web, en tant que commercial.



Ayant intégré l'ESG Management School en septembre 2013, j'ai obtenu un grade master Audit & Expertise Comptable et effectué une année de contrat de professionnalisation au sein du cabinet Fleury & Associés.



Après avoir suivi une formation des plus complète lors des cinq dernières années, avec plus de 2 ans d'expériences professionnelles, je souhaite aujourd'hui m'orienter vers le secteur commercial.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Audit

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Management

Développement commercial

Marketing

Techniques de vente

Comptabilité