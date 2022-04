Antoine JEAN-CHRISTOPHE

Jean-Christophe Antoine

Ingénieur en chef de l’armement

124, avenue de Flandre, 75019 Paris

Téléphone : 06 30 47 75 77

jean-christophe.antoine@wanadoo.fr

Né le 16 août 1959, marié, deux enfants



Polytechnique X 79 ; SUPAERO 1984

Langues : anglais (courant), russe (DEUG)

Centre des hautes études de l’armement (IHEDN économie de défense)

Centre des hautes études pour le développement économique (CHEDE)

Management d’entreprise, ESCP

Pilote professionnel, IFR, bimoteur





Direction, transformation et stratégie de grands projets et services étatiques





Parcours professionnel :



A/c 2011 : Sous-directeur du coût d’intervention de la direction générale de l’armement

Rémunérations et charges sociales, fonctionnement et investissement pour une structure étatique d’ingénierie de 10000 personnes : 1 G€.



2007 - 2011, unité de management espace et systèmes d’information opérationnelle

Directeur du segment de management des systèmes d’information et de communication pour les opérations aériennes et maritimes. Système de commandement et de conduite des opérations aérospatiales (SCCOA-ACCS : défense et contrôle aériens, opérations aérospatiales), SIC 21 pour la marine, surveillance des approches maritimes et intégration des liaisons de données tactiques. Programmes interarmées, interministériels ou internationaux. Direction opérationnelle d’équipes réparties sur plusieurs sites nationaux et à l'étranger d'environ 80 personnes. Budgets annuels 300 M€.



2003 - 2006, service des programmes aéronautiques (DGA)

Directeur du segment de management responsable de la conduite des opérations et du transport aériens. Avions Transall, A310, A319 et Falcon hautes autorités, A400M, AWACS, SCCOA. Nombreuses coopérations et négociations internationales. Relations suivies avec avionneurs et électroniciens de défense européens et américains.



2003, département « plans-programmes-budget-finances » (DGA/SPAé)

Chef du département. Effectifs 60 ingénieurs, gestionnaires de crédits et comptables.



2000 - 2002, direction du programme d’armement majeur SCCOA (DGA/SPAé)

Manager. Passage à une organisation matricielle pour la conduite de la rénovation des systèmes sol de l’armée de l’air. Contrats de l’ordre de 150 M€. Mise en place de la coopération internationale à l’OTAN, avec l’Air Command and Control System.



1997 - 1999, département « plans-programmes-budget-finances » (DGA/SPAé)

Adjoint programmes. Instruction des dossiers de programme, préparation budgétaire, mise en place et consommation des crédits aéronautiques (2,5 G euros annuels).



1994 - 1997, service technique des télécommunications et équipements aéronautiques

Postes d’ingénieur, chef de groupe, et adjoint de département technique. Restructuration de la conduite de multiples opérations d’armement relatives aux systèmes sol de l’armée de l’air en un programme cohérent géré en étapes tuilées de 1G euros : le SCCOA.



1986 - 1994, bureau enquêtes-accidents de l’aviation civile (Transports)

Postes d’enquêteur, chef de groupe puis chef de la division technique. Enquêtes nationales ou internationales Sainte-Odile, ATR 42, Learjet d’affaire au Cameroun, Airbus à Osaka, en Sibérie, KAL 007 abattu par la chasse soviétique… Groupes internationaux de normalisation des équipements d’enregistrement EUROCAE et JAA. Création d’une division technique dotée d’un laboratoire aux premiers plans internationaux.



1984 - 1986, direction des programmes aéronautiques civils de la DGAC (Transports)

Chargé des affaires internationales. Préparation des dossiers de synthèse ministériels.



Loisirs : Aéroclub. Plongée : niveau 1. Vol libre : brevet de deltaplane.