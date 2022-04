Antoine JEGOUX

Je suis en recherche d'emploi suite à une formation en apprentissage d'ingénieur logiciel ETGL dispensée par le CFA-AFTI (Orsay) et un CDD chez AIRBUS à Elancourt.



J'ai une formation informatique (Bac+5) avec 3 experiences en entreprises.



Formation

2013-2015 Formation Ingénieur Logiciel ETGL par le CFA-AFTI

- Projet d'école : Site web de rencontre JAVA, MySQL, tableau de bord de voiture en C++

2010-2011 Licence Pro AII, option RII (IUT de Cachan/ Lycée Jules Ferry Versailles)

2008-2010 BTS IRIS :

- Projet d'école : serveur pour robot Pekee (gestion de la transmission des données).

2007-2008 BAC STI, option électronique, mention bien.



Compétences

Langages : C, C++, assembleur, HTML, Java script, mySQL, vhdl, labview, VBA, Perl, PHP

Méthode : UML

Electronique numérique et analogique.

Logiciels de bureautique : Word, Excel, PowerPoint.



Mes compétences :

Javascript

Perl

C

VBA

Informatique

Réseaux

C++

PHP

Labview

PIC

MySQL

JAVA

XML

Web Angular 5