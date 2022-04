Antoine JOLIVET

Diplomé d'un Bachelor Management Marketing en spécialisation Web/Marketing à l'ISEFAC Nantes, je suis actuellement étudiant en Master 1 Marketing Digital et Médias sociaux à SUPdePUB Paris.



Je suis à la recherche d'un contrat en alternance dans le domaine du Web marketing.



A travers deux expériences de stages dans le milieu du e-commerce, j'ai pu travailler sur des projets de lancement de site de vente en ligne et participer à leurs élaborations. J'ai pu bénéficier de l'expérience de professionnels et confirmer mes compétences dans l'utilisation des leviers digitaux.



Doté d'une grande curiosité, je reste en veille constante sur l'évolution de secteur du web qui me passionne.



Mes compétences :

Stratégie digitale

Planning digital

Référencement

Réseaux sociaux

Google analytics

Marketing

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Adobe Illustrator

Web 2.0

Communication

Webmarketing