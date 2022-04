Antoine JONAS

Management de projets de la phase d’acquisition jusqu’au démarrage série



Etude et développement de pièces plastiques et de garnissage intérieur (planches de bord, panneaux de porte, ébénisterie, pièces sous capot)



- Maîtrise des différents procédés : injection, soufflage, surmoulage, moussage, peaux thermoformées, PU spray, PU cast et PVC slush, gainage cuir, découpe fraisées et poinçonnées, collage, soudure US et vibration

- Prise en compte du cahier des charges client, rédaction des cahiers des charges outillage et sous-ensembles

- Analyse fonctionnelle, AMDEC produit et process, hiérarchisation des caractéristiques spéciales

- Management de l’équipe études (planning, chiffrage et suivi budgétaire des différentes phases, répartition du travail, formation aux métiers et logiciels, contrôle)

- Proposition de solutions techniques (découpage, centrage, fixation, montage, aménagements) suivant les contraintes client (jeux et affleurements, process, pièces carry-over).

- Animation des revues techniques en interne et chez le client

- Etablissement des dossiers techniques pour numérisation et mise en plan LOW-COST, suivi des modèles numériques (modifications, évolutions, corrections), suivi de l’équipe délocalisée

- Numérisation Catia V4 et V5

- Cotation ISO

- Suivi des outillages de la pré-étude au transfert en usine (validation des études, planning, essais, plan d’action corrective, suivi des modifications, grainage)

- Suivi des fournisseurs et des outilleurs

- Mise au point produit et process (convergence géométrique) jusqu’à la signature des échantillons initiaux

- Suivi des plans de validation pièce



Mes compétences :

Plasturgie

Composites et métalliques

Mécanique des fluides

Mécanique générale

Essais mécaniques

Catia v5