Antoine JOSNIN

En cinquième année de l'école d'ingénieur Polytech'Nantes, j'ai suivi le cursus Système d'Information Logiciels et Réseaux (SILR) où j'ai pu apprendre le métier d'ingénieur en informatique.



Au cours de ce cursus je me suis dirigé vers le développement d'applications. Depuis un projet réalisé pour le musée du Château des Ducs de Bretagne à Nantes où je devais mettre en place un prototype d'interface multitouch, je m'intéresse aux interfaces innovantes et aux nouveaux moyens d'apporter l'information à l'utilisateur. Dans cette optique, je m'oriente vers le développement d'application web et mobiles.



Mes compétences :

Ui design

Android

Cocoa

Objective-C

Lua