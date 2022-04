Bonjour,



Conscient de l'importance du développement durable et convaincu du rôle de l'alimentaire dans le contexte mondial actuel, j'ai orienté mon projet professionnel vers la fromagerie de terroir.



Mes formations précédentes en commerce, management et entrepreneuriat puis sur le secteur des produits de terroir et fromagerie, m'ont permis d'acquérir les compétences pour mener de manière cohérente des projets seul ou en équipe.



Aujourd'hui, je me lance dans la grande aventure du projet de création. Ma volonté est de participé à ce monde alimentaire qui change vers plus de durabilité et de culture. Un des objectifs étant d'avoir l'impact le plus positifs possible sur l'environnement et la société.



Dans l'espoir d'avoir suscité chez vous un intérêt, je me tiens disponible pour tout échange.



Cordialement.



Antoine Jourdain



Mes compétences :

Création

Développement durable

entrepreneuriat

Étude de marché

Analyse sensorielle

Culture fromagère

Business Plan

Technologie fromagère multiple

Grande sensibilité aux produits d'appelations