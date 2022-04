Je m'appelle Antoine Jumeau, j'ai actuellement 21 ans et j'habite Carquefou, une commune située juste à côté de Nantes.



J'ai tout d'abord pendant 3 ans suivi un cursus Scientifique au sein du Lycée Notre Dame de Toutes-Aides à Nantes.

Suite à l'obtention de mon baccalauréat, je me suis dirigé vers un DUT en Qualité Logistique Industrielle et Organisation (QLIO).



Cette formation regroupe aussi bien des cours théoriques que de la mise en pratique, et c'est cet aspect que je recherchais dans ma formation. De plus, les cours sur la logistique ainsi que la connaissance du monde industriel en général sont deux domaines qui me plaisent.



Suite à l'obtention de mon DUT, je me suis lancé dans une Licence Professionnelle LOGIQUAL (Qualité et Logistique Industrielle) afin de compléter mes compétences dans ces domaines.

J'effectue donc cette licence en alternance, à Airbus Nantes pour une durée d'un an, en tant que Technicien Ordonnancement.



J'ai été admis, suite à des tests et entretiens, au CNAM d'Angers dans le cadre d'un Master Professionnel (Titre RNCP de niveau 1) dans le domaine du Management de la Chaîne Logistique.



Je suis donc actuellement en recherche d'un contrat de professionnalisation de deux ans dans le domaine de la Supply Chain.



A l'écoute, motivé et dynamique sont trois mots qui me caractérisent.



Mes compétences :

Open Office

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Just-in-Time

Microsoft Project

SAP

Cegid