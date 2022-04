Antoine Justin Eyebe est diplômé de la Faculté de Sciences Economiques de Yaoundé où il a obtenu une

Maîtrise en Economie Internationale. Il a également suivi plusieurs formations de spécialisation et de

perfectionnement en Economie et Développement, et a ainsi passé une année à l’Université de Madrid

(Espagne) où il s’est spécialisé en Approches de co-développement Nord-Sud. Il a par ailleurs été visiteur au

Southern African Wildlife College (Afrique du Sud), en Allemagne (InWent) ou encore à l’Université de

Standford aux Etats-Unis d’Amérique.

Actuellement Directeur du Point Focal du Central African Programme for the Environment (CARPE) basé à

Yaoundé, M. Eyebe a auparavant occupé des postes à responsabilité et de Chercheur dans plusieurs

organisations internationales, notamment le CIFOR (Centre for International Forestry Research), l’IITA

(International Institute of Tropical Agriculture), ou encore le CIAM (Centre de Recherche Environnementale de

Madrid) en Espagne.

Ses principaux centres d’expertise sont notamment la gestion des ressources naturelles, le

développement rural et le développement organisationnel.

M. Eyebe parle couramment le Français, l’Anglais et l’Espagnol.



