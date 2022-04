Antoine JUSTO

Madame, Monsieur



Actuellement en formation Baccalauréat Professionnel Commerce au sein du Greta de l’aude Narbonne, je désire m’orienter vers un BTS Management Commercial Opérationnel ou un BTS NDRC en contrat de professionnalisation pour la rentrée 2019.



J’ai choisi cette formation en alternance sur deux ans car elle représente pour moi le moyen le plus efficace d’acquérir les savoirs nécessaires. Elle débuterait début Septembre au sein du Greta de l’aude Narbonne.



Ayant une expérience d’apprentissage dans la menuiserie bois de plus ayant participé à divers stages au sein d'entreprises comme Darty et Carrefour en rayon Multimédia et Electroménager.

J’aimerais participer à diverses tâches:

-Conseil de la clientèle

-Réalisation et mise en place d’actions marketing

-Réalisation et mise en place d’actions de communication



Sociable, sérieux et rigoureux, je pourrai aisément m’intégrer au sein d’une équipe et travailler en totale autonomie. Curieux et déterminé, je suis prêt à m’investir pleinement dans cette formation afin de développer mes compétences et mes acquis.



Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les distingués.



Mes compétences :

Gestion des rayons et de leurs attractivités

Réalisation d’inventaires

Organisation de promotions et animations commerci

Mise en valeur, agencement et adaptation de l’off

Fidélisation et développement de la clientèle

Vente, Conseil