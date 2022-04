Antoine K. Mokpokpo KPONZONOU

Je suis Responsable de Production et de Maintenance à Air Liquide-Togo depuis 2006 jusqu'à nos jours. J'ai une formation de base en Génie Mécanique option matériels, environnement et moteur effectué en France et au Togo.

Je suis en pleine reconversion de spécialisation: J'ai un MBA en Sciences Economique et de Gestion mention Management parcous Marketing en Communication à ISM Adonai Lomé, après une BBA (Licence Professionnelle) dans la même option que le MBA et un BTS en Commerce International.

Je possède déjà dix huit (18) bonnes années de vie professionnelle simultanement avec les études supérieures. Je suis compétent dans mes domaines de travail et d'études.



Mes compétences :

mention Management