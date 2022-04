Antoine KAROUBI

- Une large expérience dans la conception et la promotion de site web ( e-commerce, site vitrine, plateforme de réservation, réseaux sociaux)

- Développement en php Objet et respectant le modéle MVC ( framework Zend&Symfony2/ CMS Joomla-Prestashop)

- Intégration en Html5/Css3/Jquery/Raphael.js

- Optimisation des performances et respect des standards Web

- Scripts et Optimisations SQL/DQL

- Familié avec Linux et la maintenance de serveur web (CentOS/plesk)

- SEO

- Réseaux sociaux

- Bilingue anglais-Français ( langue maternelle ).

- Compétent sur Photoshop, Premiere pro, InDesign



