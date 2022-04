Antoine KERMOAL

En recherche d'emploi à partir d'avril 2014.



Je viens de terminer ma Licence professionnelle industries chimiques et pharmaceutique option Analyse physico-chimique à l'université Paris Descartes.



Je recherche un poste de technicien dans un laboratoire d'analyses dans le domaine cosmétique ou pharmaceutique à partir d'avril 2014.



Dynamique, sérieux et avec un vrai sens du relationnel, je suis prêt à m’intégrer dans une équipe et à m’investir pleinement dans mon métier.

Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires ou pour un entretien.

Très cordialement,



KERMOAL Antoine



Mes compétences :

HPLC

Spectrophotométrie

CPG

Spectrométrie de masse

Empower

Vision Publisher