Antoine KREBS AMOUGUI

Je suis Anthony, je vis au Cameroun et je bosse dans le tourisme. Mon expérience acquise sur le terrain pendant des années m'a donnée de penser une agence des guides touristiques. Parce qu'il fallait bien que je mette en valeur toutes ces connaissances que j'ai acquises pendant des années, et que d'ailleurs je continue de cumuler.



Vendre l'image du Cameroun, faire du Cameroun un pays bien connu dans le monde entier est le principal objectif que je me suis fixé, parce que j'aime mon beau pays le Cameroun du fond de mon cœur. Les souffrances que j'ai endurées au début son aujourd'hui devenues mes armes de réussite. Mon souhait le plus grand c'est que les camerounais également puissent un jour avoir les mêmes possibilités que les occidentaux et qu'ils puissent découvrir les merveilles naturelles dont joui le Cameroun.



Je suis licencié en Sciences Économiques à l'Université de YaoundéII. Parfois certains me demandent pourquoi j'ai choisi de faire dans le tourisme. Et je leur réponds que le tourisme est une activité du secteur économique. Mais au dessus de cette réponse je comprends moi-même que chacun a sa route. Et c'est ma route parce que je le ressens intérieurement. C'est pour cette raison que dans ce travail je suis un disciple de Martin Luther King...



Merci de venir un jour où l'autre visiter le Cameroun avec nous, avec moi, et avec DENTRO DE AFRICA.



Votre sécurité compte énormément pour moi.