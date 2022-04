Antoine KUETEVI

Je suis un diplômé de l'Ecole de Londre de Marketing en Marketing et Gestion des Entreprises.

J'ai déjà plus de 13 mois d'expérience professionnelle et je suis prêt à aider toute entité physique comme morale à atteindre ses objectifs pour le mieux de tout un chacun de nous.

J'aspire à devenir un cadre talentueux, expérimenté et exceptionnel en vue de bâtir un monde plus meilleur autour de moi tout en gardant la perspective de pouvoir collaborer avec toute organisation pour une transformation plus efficiente.



Mes compétences :

Leardership