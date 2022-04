Antoine KUHN

Esprit analytique sur le positionnement et la communication des marques sur le territoire digital : Web, Mobile & tablettes, réseaux sociaux.



Mes centres d'intérêts et mon appétence pour le web m'ont tout naturellement dirigé vers le métier de consultant digital, secteur dans lequel j'accumule des compétences et de l’expérience :



CONSEIL

-Analyse des besoins clients

-Audit & Benchmark

-Relation clientèle

-Accompagnement réseaux sociaux

-Recommandations stratégiques (AO)

-Stratégie de contenus / éditoriale

-Veille fonctionnelle, graphique et technologique

-Rédaction de rapport SEO



GESTION DE PROJET

-Suivi de mise en œuvre

-Brief créatif

-Budget & Planning

-Définition d’arborescence

-Animation des équipes internes

-Rédaction des spécifications fonctionnelles

-Rédaction de manuel utilisateur

-Mise en forme de présentations



ERGONOMIE WEB

-Audits ergonomiques

-Constitution & analyse de personae

-Conception de prototypes & maquettes ergonomiques Web et Mobile

-Méthodologie centrée utilisateur

-Notions en Responsive Design



Mes compétences :

Ergonomie

Digital

Réseaux sociaux

Marketing

Web 2.0

Chef de publicité

Consultant

Communication

Publicité

Gestion de projet web