Antoine LABAT, 25 ans, originaire de Roscoff dans le Finistère (29).



Actuellement conseiller commercial au sein du groupe Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire, sur l'agence de Plougastel-Daoulas (29).



Je suis détenteur d'un Master 2 Management des entreprises mutualistes et coopératives, obtenu à l'IAE de Brest.



Par ailleurs, face à la nécessité d'obtenir de plus larges compétences dans le secteur bancaire, j'ai obtenu en novembre 2014 un Master 2 Banque / Finance proposé par l'Université de Rennes 1.



A travers cette formation, j'ai pu bénéficier de divers enseignements relatifs a ce secteur d'activité :



- Analyse financière

- Gestion de patrimoine

- Conformité, règlementation et sécurité bancaire

- Economie bancaire

- Commercialisation de produits bancaires



Je possède ainsi une double compétence, à savoir :

- Technique ( via mon Master 2, stages et expériences professionnelles)

- Commerciale ( via mes dernières expériences personnelles et professionnelles )



Dynamique et rigoureux, je suis à la tête de l'école de football de mon club. J'ai d'ailleurs obtenu l'ensemble des diplômes relatifs a la formation des jeunes.



Aujourd'hui, mon souhait est de découvrir la fonction de conseiller clientèle de Professionnels afin de mettre en application les enseignement dont j'ai pu bénéficier mais aussi les notions vues en stage.