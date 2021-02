Antoine LACORNE

Après 4 ans d'expérience réussie dans le secteur du marketing direct et du marketing événementiel,

j'ai fait le choix en 2009, suite à une formation professionnelle, de me réorienter vers le métier de commercial B to B.

Etre sur le terrain, découvrir de nouveaux marchés, conquérir de nouveaux prospects sont les défis que je relève avec succès depuis bientôt 10 ans.



Aujourd'hui Responsable Commercial chez France Signalétique, ma mission première est de proposer, avec mon équipe, la solutions adaptée répondant aux attentes de nos clients et surtout au budget prévu.



Adaptabilité, Réactivité et proximité sont les valeurs que nous nous efforçons de développer au quotidien.



Mes compétences :

Prospection terrain

Signaletique

Décoration d'interieur

Covering

Panneaux, enseignes

Commercial B to B

Muséographie

Evenementiel