Etudiant BAC+3 en communication digitale à Sup de Pub.



Co-fondateur et rédacteur à IKR - Le blog pub tombé du ciel.

Concepteur-rédacteur au Wide Open.



Postes précédents lors de stages :

Community Manager

Assistant Marketing



Compétences en analyse marketing et réseaux sociaux, stratégie éditoriale et rédaction de contenu, animation des réseaux sociaux et développement d'une communauté.