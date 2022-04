Antoine LAWOVI

Qui je suis / Ce que je fais

------

Diplômé d'un Master Commerce Marketing à l'ESG Bordeaux avec une expérience de trois ans au sein de la franchise Espace Foot, je bénéficie d'une réelle expérience dans le domaine commercial. Mes tâches sont multiples; vente, conseil, fidélisation, mais ont tous le même objectif; le développement du chiffre d'affaires



Mes parcours / Mes compétences et aptitudes

--------

Mon parcours scolaire orienté vers le commerce, le management et le marketing m'a permis de créer des affinités dans de nombreux domaines et m'a également servis à développer de multiples compétences professionnelles. Des compétences qui me permettent aujourd'hui d'aborder ma vie professionnelle de façon sereine.



Mon parcours sportif au sein de structures professionnelles de football en France et en Ecosse a engendré chez moi des aptitudes qui me permettent d'atteindre des objectifs aussi bien personnelles que professionnelles.



Toutes ces expériences m'ont donné le goût du challenge mais également l'envie d'apprendre et de me perfectionner au quotidien auprès de personnes qui m'inspirent.



Ma ligne de conduite

-----------------

Une des choses essentielles que j'ai pu comprendre et que je m'efforce d'appliquer au quotidien est que l'on n'a rien sans rien, l'effort est toujours récompensé. Le plus important est de croire en ce que l'on réalise. Si la motivation est là, le résultat sera présent.



Ce que je veux faire



--------------------



Mon goût pour les challenges, ma curiosité et les aptitudes et compétences développées tout au long de mon parcours laisse la porte ouverte à de nombreux secteurs tout aussi passionnant que celui du sport dans lequel j'évolue actuellement.



Les postes sur lesquelles je me dirige sont des postes à dominante commerciale et des postes à dominante marketing.



Mes compétences :

Marketing

Management

Communication

Stratégie commerciale

Négociation commerciale

Microsoft Office