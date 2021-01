Bonjour,



Suite à mes formations en Logistique et transport : J'ai choisis de me spécialiser dans les fonctions Logistique en production industrielle.

A ce titre, je peux utiliser mon sens Logique, mes capacités d'analyse et de communication dans des postes tels que coordinateur, approvisionneur, ou planificateur-Ordonnanceur.

Suite à mes différentes expériences ; je suis également intéressé par des fonctions ayant attrait au management.



En vous remerciant de m'avoir lu,

Cordialement,



Antoine LE BOURHIS