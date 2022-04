Antoine LE BRIS

Aujourd'hui, Je recherche un poste de collaborateur comptable;

De formation DCG, je souhaite intégrer un cabinet d'expertise comptable .

Mes différentes expériences m'ont permis de développer ma culture économique et mon service client.

Ma maitrise de Word et d'Excel, mes connaissances en droit fiscal et en droit social sont des atouts.

Très motivé, ma polyvalence et mon sens de l'écoute me permettent de m'adapter rapidement et facilite mon travail en équipe.



Mes compétences :

BIG EXPERT

Assurances collectives

Protection sociale

Gestion de projet

Optimisation fiscale et sociale

Assurances de personnes

EBP Compta

Sage

Logiciel CRM

Comptabilité générale

Finance d'entreprise

ERP

Comptabilité clients

Microsoft Excel

Comptabilité fournisseurs