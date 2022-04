Antoine LE FORESTIER

Étudiant doté d'un DUT en Gestion des Entreprises et des Administrations, je suis fortement intéressé par le contrôle de gestion et l'analyse financière. Afin de développer mes compétences informatiques j'ai opté pour une licence professionnelle Management des Systèmes Décisionnels.

Actuellement en master comptabilité - finance .

J'éprouve un certain intérêt pour les ERP et j'espère trouver carrière en tant que consultant ERP..



Mes compétences :

SAP Business One

Excel avancé

Access

Contrôle de gestion

BO

Gestion

ERP

décisionnel

Navision

Microsoft dynamics AX