Antoine LE GAC

Après un DUT en GENIE MECANIQUE ET PRODUCTIQUE, j'ai commencé à étudier à l'ENSTA BRETAGNE en FORMATION D'INGENIEUR PAR APPRENTISSAGE, dans une entreprise en pyrotechnie/armement : ALSETEX

Intégrer une formation par apprentissage est pour moi l'occasion d'acquérir des connaissances à la fois théorique dispensées par l'ENSTA BRETAGNE, ainsi que des connaissances techniques reçues par ALSETEX.

Lors de ma deuxième année de formation, un stage à l'étranger est envisageable, ainsi, je suis donc à la recherche d'une entreprise qui me le permettra.



Mes compétences :

Visual Basic for Applications

Solidworks

KISSOFT

CATIA

Course à pied

Piano

Guitare

Pack office

5 S

KAIZEN

KANBAN

AMDEC

P.DIAGRAM

DOE (DESIGN OF EXPERIMENT)