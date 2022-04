Antoine LE GUEN-GEFFROY

Actuellement titulaire d'un doctorat en physique des matériaux dont le sujet de thèse fut le couplage du vieillissement en eau de mer et la fatigue de composite carbone époxy pour application pâles d'hydrolienne et d'hélices de navires de grande dimensions. Également titulaire d'un diplôme d'ingénieur généraliste et d'un master de recherche sur les matériaux et structures, je suis ouvert à toutes propositions de postes à dominante matériaux, notamment matériaux composites dans le domaine maritime pour la suite de ma carrière professionnelle.



Mes compétences :

MATLAB

LaTeX

Scilab

Abaqus/CAE

Catia v5

R

SolidWorks

Microsoft Office

Essais mécaniques ISO et ASTM

Emission acoustique

AEwin for PCI

Python

Ingénierie

SQL

Recherche

Research Laboratory

Composite materials

FTIR

R&D

Synthetic Resins > Thermosetting Resins > Epoxy Re

Abaqus Unified FEA

Autodesk Inventor

CATIA

RDM