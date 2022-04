Antoine LE LAY

Bonjour,



afin de pouvoir poursuivre mes études d’ingénieur en Sciences et Technologies des Médias Numériques, je recherche activement un contrat d'alternance dans le domaine des médias, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la simulation, de l'interaction, de l'IHM, ou même du design.



Pour plus en savoir sur mon profil, je vous invite à consulter mon portfolio : antoinelelay.esy.es



Mes compétences :

Java

Python Programming

PHP

Cascading Style Sheets

jQuery

UNIX

Spring Framework

Serveur Apache

SQL

POP

Microsoft Windows

Linux

JavaScript

Java Swing

JUnit

IMAP

Hibernate

HTML5

HTML

FTP

Domain Name Server Protocol

Customer Relationship Management

C++

Apache Maven

Android

CSS

Ajax

C

AngularJS

NodeJS