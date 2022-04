Etant en dernière année d'école d'ingénieurs, je me spécialise en Génie Industriel au sein de l'Ecole Centrale de Lille en parallèle d'un contrat d'alternance au sein de la Supply Chain de la Division Grands Publics de L'Oreal.



Fort de trois expériences effectuées dans le cadre de mon année de césure et de mon contrat de professionnalisation, j'ai été confronté à des problématiques industrielles et financières ce qui m'a permis d'acquérir des compétences sur les thématiques suivantes :

• Conduite du changement

• Amélioration continue et performance industrielle

• Gestion de projets

• Optimisation des stocks

• Etude de coûts et Analyse financière



Pour en savoir plus sur mon parcours, je vous invite à consulter le lien suivant : https://fr.linkedin.com/pub/antoine-le-meitour/67/6a8/706



Mes compétences :

Excel

Word

Powerpoint

Visual Basic for Applications

Gestion de projet

Audit financier

Norme ISO 9001

SAP

Etude de coûts

Lean Manufacturing

Performance industrielle

Analyse financière

Conduite du changement

Amélioration continue