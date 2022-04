Madame, Monsieur,

Bonjour,

Je me présente, Antoine Lebret j'ai 24 ans et je suis désormais sur le "marché de l'emploi" depuis environ quatre ans.



Titulaire d'un BTS MUC et ayant réaliser différentes expériences toutes aussi plus enrichissantes les une que les autres, je souhaiterais m'investir professionnellement et humainement sur un poste à fonctions commerciales de façon pérenne.



La cohésion d'équipe, le sens de l'écoute et la proximité envers les clients ainsi que faire preuve d'humilité et d'autonomie font désormais partie de mes valeurs professionnelles selon lesquelles je pense pouvoir répondre à certaines exigences des recruteurs présents sur ce site.



Dans l'attente d'un retour positif de la création de ce profil, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.



Mes compétences :

Bug Tracking System

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel