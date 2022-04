Antoine LECHANTRE

Etant actuellement au sein du bureau d'étude de prix de l'agence ETMF Normandie, je réalise divers tâches pour l'élaboration du dossier de remise d'offre en réponse à un appel d'offre (Public / privée) :



-Analyse des dossiers de consultations des entreprises,

-Consultations fournisseurs / sous-traitants,

-Méthodes d’exécutions (Techniques et économiques),

-Mise à prix du projet,

-Etablissement du mémoire technique,

-Aide à l'élaboration des documents environnementaux, qualités et sécurités. (SOPAQ, SOSED, SOGED, ...),

-Réponses aux questions en phase de négociation,

-Préparation des dossiers de transfert,

-Transfert au collaborateurs travaux.



J'ai eu l’occasion de travailler sur des projets dans différents domaines :

-Travaux Maritimes et Fluviaux,

-Génie Civil industriel,

-Ouvrages d'Arts.



Mes compétences :

Génie civil