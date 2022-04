Antoine LECUYER

Mes compétences dans le pilotage d'affaires ou de projets sont enrichies par de solides connaissances en mécanique, en automatisme et en électricité industrielle.



Cette forte culture technique est complétée par une grande capacité d'adaptation et une aisance dans le travail d’équipe.



Mes principales qualités: Rigueur, organisation et leadership



Mes compétences :

Management

Export

Vente

Chargé d'affaires

Maintenance industrielle

Nucléaire

Gestion de projet

Energie

Offshore Oil & Gas

Diesel

service Maintenance

Solidworks

SAP

Onshore Oil & Gas

Microsoft Word

Microsoft Excel

Machines tournantes