Antoine LEGENDRE

Après l'obtention d'un Master en Commerce Extérieur, mon goût pour l'international m'a emmené à travailler pour différentes sociétés à l’étranger, où j'ai pu enrichir mes compétences en management, organisation et planification.



En 2009, j'ai intégré la société Ultima Displays, filiale française d'un groupe anglo-américain, spécialisé dans les métiers du stand. Véritable homme de terrain, les choix stratégiques de distribution et développement produits et service ont permis de positionner rapidement Ultima Displays comme leader sur son marché. La dextérité et l’humain me permettent de fédérer mes équipes autour d'objectifs ambitieux.



Mes compétences :

Direction commerciale

Marketing stratégique

Management

Stratégie d'entreprise