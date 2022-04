Antoine LEMAITRE

J ai travaillé pour 3 centres de formations depuis mes 26 ans, augmentant considérablement leur ÇA.

Ayant occupé tous les postes de l administratif au commercial puis responsable d un centre (annexe régionale). L'idée m est venue qu' étant donné mes compétences commerciales et ma connaissance accrue des stratégies de mise en place d actions de formations, je dispose de toutes les clés en main pour relier entreprises/formateurs/centres de formation les un aux autres. Je prospecte sur le terrain à Paris et par téléphone à mon domicile.

Pour les Centres ou formateurs désireux de développer/booster leur activité, je peux apporter conseils et stratégies (qui ont déjà fait leurs preuves), ainsi qu' une aide administrative et bien évidemment des clients.