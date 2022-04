Antoine LEON

Actuellement en classe de Terminale BAC professionnel des systèmes électronique et numérique au lycée Saint- Jean Baptiste de la salle à Bourges, je vous fais part de mon souhait d'intégrer votre établissement en vue d'y préparer un BTS informatique en alternance.



Je souhaite me former dans le domaine de l'informatique pour y travailler dans le long terme.



J'ai choisi cette formation en alternance, car elle est le moyen le plus efficace de mettre à profit mes connaissances et d'acquérir les savoirs pratiques nécessaires à l'obtention future de mon diplôme et la construction de mon début de carrière.



Etant admis à l’école de Châteauroux, je serai opérationnel et compétent pour remplir les missions que vous pourrez me confier.



Dynamique et motivé, je suis déterminé à me former efficacement, et je suis prêt à m'investir afin de mener à bien les tâches qui me seront confiées.



Mes compétences :

XML

Microsoft Word

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Internet

IDE

HTML

C++

C Programming Language