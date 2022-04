Antoine LESUPERBE

Je m'appel mr LESUPERBE Antoine j'ai créer ANTOINE&antoine énergie photovoltaique suite à ma longue expérience en énergie électrique et à mes divers formations et expériences dans le batiment ,je suis en phase recherche de financement et le marché est tres porteur je pense dans trois ans avoir une équipe de dix ouvriers plus la direction je suis né en guadeloupe et j'espère pouvoir répondre à des marchés outre mer j'ai mon bts en électrotechnique, j'ai mon bac en automatisme, j'ai mon bep en installateur équipements électriques je suis former en maçonnerie, en couverture, en technicien batiments basse consomation



Mes compétences :

Pose et mise aux normes électrique

Lecture de plan,pose de panneaux photovoltaiques

Gestion informatique des réseaux

Télésurveillance

Automatismes et domotiques

étanchéité à lair