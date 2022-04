Antoine LÉZAT

Diplômé du Programme Grande École de Toulouse Business School, je suis à la recherche d'un poste de Consultant spécialisé dans des projets de transformation / RH / conduite du changement. Je suis entré dans ce secteur en réalisant deux stages durant mon année de césure en recrutement chez Hudson et en gestion de projets RH chez Altedia qui m'ont permis de développer de la créativité, de l'organisation et le goût du travail en équipe que je compte retrouver lors de ma prochaine expérience.

Je suis mobile et disponible immédiatement ; n'hésitez donc pas à me contacter !



Mes compétences :

SAP BPC

Visual Basic for Applications

Recrutement

Ressources humaines

Gestion des ressources humaines

SAP Contrôle de Gestion

Microsoft Office